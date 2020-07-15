15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi...'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbiyi yönetecek.

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 TEMMUZ CUMARTESİ:

21.00 Galatasaray-Göztepe: Koray Gençerler

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Volkan Bayarslan

19 TEMMUZ PAZAR:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: Fırat Aydınus

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Cüneyt Çakır

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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