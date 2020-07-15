Galatasaray transfer haberleri | Operasyon başladı! Galatasaray'dan görülmemiş hamle

OĞULCAN ÇAĞLAYAN

Çaykur Rizespor'un 24 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan da, Galatasaray'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı bir başka isim. Bu transferin de lig bittikten sonra resmen açıklanması bekleniyor.Karadeniz kulübü, kendisine haber vermeden opsiyon maddesini kullanıp sözleşmeyi 1 yıl daha uzatınca mukavelesini fesheden Oğulcan'ın durumu şu sıralarda TFF'ye bağlı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) görüşülüyor. Kurul kararının Oğulcan'dan yana verileceği ve transferine bir engel çıkmayacağı tahmin ediliyor. Genç futbolcu da sezon başı kampında hazır olmak için antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor