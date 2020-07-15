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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ünlülerden mesaj: Unutmadık unutturmayacağız

Bugün, vatan ve millet düşmanı alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 4. yılı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunurken, Müge Anlı da Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, "Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü olaylar yaşatmasın" diyerek, o gece hayatını kaybedenlere ve ailelerine de seslendi. İşte Müge Anlı ve ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 11:44
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ünlülerden mesaj: Unutmadık unutturmayacağız

Bugün, vatan ve millet düşmanı alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 4. yılı. Müge Anlı, Atv canlı yayınında milli irade ve demokrasi zaferini unutmadı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ünlülerden mesaj: Unutmadık unutturmayacağız

MÜGE ANLI

"Efendim günaydın, mutlu sabahlar... Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bundan 4 yıl evvel hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü olaylar yaşatmasın inşallah diyoruz ve hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyoruz."

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ünlülerden mesaj: Unutmadık unutturmayacağız

ALİŞAN

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ünlülerden mesaj: Unutmadık unutturmayacağız

DEMET AKALIN

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ünlülerden mesaj: Unutmadık unutturmayacağız

ACUN ILICALI