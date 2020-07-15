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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ünlülerden mesaj: Unutmadık unutturmayacağız
Bugün, vatan ve millet düşmanı alçakların 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 4. yılı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunurken, Müge Anlı da Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, "Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü olaylar yaşatmasın" diyerek, o gece hayatını kaybedenlere ve ailelerine de seslendi. İşte Müge Anlı ve ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları...
Giriş Tarihi: 15.07.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 11:44
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