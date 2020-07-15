15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ünlülerden mesaj: Unutmadık unutturmayacağız

MÜGE ANLI

"Efendim günaydın, mutlu sabahlar... Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bundan 4 yıl evvel hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz. Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü olaylar yaşatmasın inşallah diyoruz ve hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyoruz."

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