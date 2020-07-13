Son dakika: UEFA'dan Manchester City'e güzel haber! Men cezası kaldırıldı

Manchester City, UEFA'ya karşı CAS davasını kazandı ve 2 yıllık Avrupa'dan men cezası kaldırıldı. Para cezası ise 30 milyon eurodan 10 milyon euro'ya düşürüldü.

Manchester City, böylece UEFA'nın verdiği cezanın kalkmasıyla birlikte önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek.

Manchester City'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz avukatları ve hukuk danışmanları, henüz CAS'ın verdiği gerekçeli kararı görmedi ancak 2 yıllık men kararının kaldırılmasını memnuniyetle karşılamıştır. Kulüp, bugünkü kararın eldeki kanıtlar yönünde verilmesinden memnundur. Kulübümüz, mevcut avukatlara ve hukuk danışmanlarına teşekkürlerini sunar."