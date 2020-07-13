Ünlü futbolcu Aurier’in kardeşi öldürüldü!
Son dakika haberine göre; Tottenham forması giyen Serge Aurier’in bu sabaha karşı yerel saatle 05:00’te vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili polisin soruşturma başlattığı ve katili arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı sarsan ölüm haberi. Tottenham forması giyen Serge Aurier'in kardeşi bu sabaha karşı 05:00'te vurularak öldürüldü.
Le Point ve Europe 1'in haberine göre; Aurier'in 26 yaşındaki kardeşi Christopher, Fransa'nın Toulouse kentinde silahla öldürüldü.
Sabah karşı bir gece kulübünün çıkışında gerçekleşen olayda katilin kaçmadan hemen önce bir kez de mide bölgesine doğru ateş ettiği ifade edildi.
Cinayetle ilgili polisin soruşturma başlattığı ve katili arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Hatayspor Süper Lig'e yükseldi
- Derbide kazanan Antalyaspor!
- Trabzonspor taraftar moraliyle Denizli'ye gitti
- UEFA'dan güzel haber! Men cezası kaldırıldı
- Toroğlu'ndan flaş sözler "Fatih Terim bıraksın"
- Sivasspor Fenerbahçe'yi 2-1 yendi
- Galatasaray'dan flaş Seri kararı!
- İngiliz kulüpleri Çakır ve Sörloth için kesenin ağzını açtı!
- Terim çileden çıktı
- Arda Turan için flaş iddia
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020'de en çok satan araç modelleri belli oldu! Renault, Fiat, Volkswagen, Opel, Dacia satış rakamları
- Ortaöğretim - Ön lisans KPSS başvurusu ne zaman? 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor ne zaman bitiyor? Survivor 2020 finali ne zaman, nerede yapılacak?
- Son dakika: 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Resmi açıklama geldi mi?
- KPSS adayları dikkat! Bugün son... KPSS lisans başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavı ne zaman?
- BİM 14 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'den sürpriz bakım ürünleri! İşte salı kampanyaları
- Son dakika: İl bazı kısıtlama hangi illerde uygulanacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- ÖSYM müjdeli haberi duyurdu! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri başladı mı?
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?
- Kuruluş Osman'dan transfer bombası! Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız ismi Ertuğrul Bey'i canlandıracak
- 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları