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Ünlü futbolcu Aurier’in kardeşi öldürüldü!

Son dakika haberine göre; Tottenham forması giyen ’in bu sabaha karşı yerel saatle 05:00’te vurularak öldürüldü. ilgili polisin soruşturma başlattığı ve katili arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Ünlü futbolcu Aurier’in kardeşi öldürüldü!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı sarsan ölüm haberi. Tottenham forması giyen Serge Aurier'in kardeşi bu sabaha karşı 05:00'te vurularak öldürüldü.

Le Point ve Europe 1'in haberine göre; Aurier'in 26 yaşındaki kardeşi Christopher, Fransa'nın Toulouse kentinde silahla öldürüldü.

Sabah karşı bir gece kulübünün çıkışında gerçekleşen olayda katilin kaçmadan hemen önce bir kez de mide bölgesine doğru ateş ettiği ifade edildi.

Cinayetle ilgili polisin soruşturma başlattığı ve katili arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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