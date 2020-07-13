Galatasaray'dan flaş Seri kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müzmin sakat Lemina yerine, Jean Michael Seri'nin kalmasını istedi ve Fildişi Sahilli futbolcuyu da ikna etti. Seri'den gelen olumlu haberler üzerine Fulham'la temasa geçen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki yıldız oyuncu için yine kiralama teklifinde bulundu.

FULHAM, GALATASARAY'A "EVET" DEDİ...

Sabah'ın haberine göre; Seri ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Fulham, oyuncunun G.Saray ısrarı karşısında köşeye sıkıştı ve Cimbom'a şartlı 'Evet' dedi. Championship'te ilk iki şansı çok zor olan Londra ekibi, Premier Lig için play-off oynayacak. Fulham, Premier Lig'e yükselemezse, Seri'nin yeni sezonda G.Saray'da kiralık oynamasına izin verecek.



PENALTI İTİRAZI!

Hakem kararlarını sık sık eleştiren G.Saray'ın bu maçta da penaltı beklentisi boşa gitti. 37. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Pazdan, Adem Büyük topa yükselmişken itti. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan da uyarı gelmeyince devam kararı verdi...