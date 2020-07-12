Formula 1'in 2. yarışında Lewis Hamilton zaferi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Formula 1 geçtiğimiz hafta başladı. Tüm hızıyla devam eden Formula 1'in 2. yarışında Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avusturya Grand Prix'sinde birinci oldu.
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı Avusturya Grand Prix'sinde Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.
Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun ikinci mücadelesi, ilk yarışın da yapıldığı Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden gerçekleşti.
MERCEDES ZİRVEDE DEVAM EDİYOR
Yarışın ilk turunda Ferrari pilotları Sebastian Vettel ile Charles Leclerc'in araçları birbirine çarptı ve iki pilot, yarış dışı kaldı. Mücadeleye "pole pozisyonu"ndan başlayan Hamilton, iyi başlangıç yaptığı yarışta "pit stop"lar haricinde yerini koruyarak 1.22.50.683'lük derecesiyle yarışı kazandı.
Son 3 sezondur üst üste, toplamda ise 6 şampiyonluk elde eden Büyük Britanyalı pilot, bu sezonki ilk, kariyerinde ise 85'inci etap zaferini elde etti.
Hamilton'ın takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas, 4. sıradan başladığı yarışta rakiplerini geride bırakarak liderin 13.719 saniye gerisinde ikinci oldu. Red Bull pilotlarından Max Verstappen liderin 33.698 saniye ardında üçüncü, Alexander Albon ise 44.400 saniye arkasında dördüncü sırada yarışı tamamladı.
Sezonun üçüncü yarışı, 19 Temmuz'da Macaristan'da koşulacak.
Sezonun ikinci yarışı Avusturya Grand Prix'sinden sonra oluşan pilotlar klasmanı şöyle:
PİLOTLAR KLASMANI
1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 43 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 37
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 26
4. Charles Leclerc (Monako): 18
5. Sergio Perez (Meksika): 16
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