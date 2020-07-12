Son dakika: Hatayspor şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükseldi

TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'de mücadele edecek 73. takım olacak.

1959'da başlayan ve 62. sezonunun devam ettiği Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde bugüne kadar 72 farklı takım yer aldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak bordo-beyazlı ekip, organizasyonun tarihindeki 73. farklı takım olacak.

Süper Lig'de mücadele eden takımlar

Türk futbol tarihinde en üst seviye ligde mücadele eden takımlar şöyle:

Takım Mücadele ettiği sezon

1 Fenerbahçe 61

2 Galatasaray 61

3 Beşiktaş 61

4 Bursaspor 50

5 MKE Ankaragücü 50

6 Gençlerbirliği 46

7 Trabzonspor 45

8 Altay 41

9 Gaziantepspor 31

10 Eskişehirspor 30

11 Samsunspor 30

12 Göztepe 27

13 Antalyaspor 23

14 Kayserispor 23

15 İstanbulspor 23

16 Adanaspor 22

17 Kocaelispor 20

18 Boluspor 20

19 Denizlispor 19

20 Konyaspor 18

21 Çaykur Rizespor 18

22 Adana Demirspor 17

23 Karşıyaka 16

24 Kasımpaşa 15

25 Mersin İdmanyurdu 15

26 Zonguldakspor 14

27 Vefa 14

28 Sivasspor 13

29 Sarıyer 13

30 Ankara Demirspor 13

31 PTT 12

32 İstanbul Başakşehir 11

33 Malatyaspor 11

34 Sakaryaspor 11

35 Orduspor 11

36 Diyarbakırspor 11

37 Kardemir Karabükspor 10

38 İzmirspor 10

39 Altınordu 10

40 Şekerspor 10

41 Osmanlıspor 9

42 Feriköy 9

43 Hacettepe 9

44 Beykoz 8

45 Akhisarspor 7

46 Manisaspor 6

47 Karagümrük 6

48 Giresunspor 6

49 Vanspor 5

50 Zeytinburnuspor 5

51 Kayseri Erciyesspor 4

52 Elazığspor 4

53 Alanyaspor 3

54 Çanakkale Dardanelspor 3

55 Aydınspor 3

56 Bakırköyspor 3

57 Erzurumspor 3

58 Yeni Malatyaspor 2

59 Yozgatspor 2

60 Gençlerbirliği OFTAŞ 2

61 Akçaabat Sebatspor 2

62 Balıkesirspor 2

63 Beyoğluspor 2

64 Yeşildirek 2

65 Adalet 2

66 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1

67 Petrolofisi 1

68 Bucaspor 1

69 Siirtspor 1

70 Kahramanmaraşspor 1

71 Kırıkkalespor 1

72 Gaziantep Futbol Kulübü 1

Süper Lig sevinci yaşayan 37. kent

Hatay, Süper Lig'de temsil edilecek 37. kent olacak.

Akdeniz temsilcisi, 1959'da başlayan Süper Lig'e ilk kez bir takım çıkarabildi.

Süper Lig'de şimdiye kadar İstanbul 16, Ankara 9, İzmir 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon ikişer, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak birer takımla temsil edildi.