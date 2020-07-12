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Adana Demirspor Başkanı Sancak'ı ceza durduramadı! Maçı kiraladığı vincin üzerinde izledi

1. Lig ekiplerinden 'un Başkanı , cezalı olduğu için Ümraniye maçını kiraladığı vincin kabininde izledi.

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Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Adana Demirspor Başkanı Sancak'ı ceza durduramadı! Maçı kiraladığı vincin üzerinde izledi

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, cezalı olduğu için bu kritik karşılaşmayı kiraladığı vinçle takip etti.

Cezası nedeniyle stada ve protokol tribününe girmesi yasak olan Başkan Sancak, takımını izlemek için böyle bir yol seçti.

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