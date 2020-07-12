Ankaragücü Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti
Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasına Ankaragücü'nün konuğu oldu. İkili ekibinde birçok pozisyondan yaralanamadığı karşılaşmada 3 puana uzanan taraf, Galatasaray'ı penaltı golüyle 1-0 deviren Ankaragücü oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Galatasaray, başkent ekibi Ankaragücü'ne penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu.
İLK YARIDA GOLSÜZ SESSİZLİK
Galatasaray ve Ankaragücü'nün başkentteki mücadelesinin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.
Ankaragücü Michalak ile gole en çok yaklaştığı anı 37. dakikada değerlendiremedi. Lobjanidze'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutunda Galatasaray'ın genç kalecisi Okan Koçuk çeldi.
Fatih Terim'in öğrencileri ve ev sahibi Ankaragücü'ün yakaladığı pozisyonlardan yararlanamaması, soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidilmesine neden oldu.
İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. 0-0
İKİNCİ YARIDA TEK GOL ÇIKTI
İkinci yarıya hızlı başlayan Ankaragücü, aradığı golü çok geçmeden buldu. Galatasaray'ı konuk eden başkent ekibi Ankaragücü, 61. dakikada penaltı kazandı.
Ceza sahası içinden oyunu kurmak isteyen 17 yaşındaki kaptan Emin Bayram'ın pası kısa düştü. Rakibin hızla ceza sahasına girdiği pozisyonda rakibini düşüren Emin Bayram, penaltıya sebebiyet veren isim oldu.
Penaltıda topu başına geçen E. Scarione, 62. dakikada takımını öne geçirdi. 1-0
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ankaragücü Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
GALATASARAY SAHAYA 6 TÜRK İLE ÇIKTI
Fatih Terim, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de 6 Türk futbolcuya şans verdi.
Sarı-kırmızılı takımda, birçok yabancı futbolcu sakatlık veya cezası nedeniyle başkentte forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Mario Lemina, Ryan Donk ve cezalı olan Sofiane Feghouli'nin yokluğunda ilk 11'de altyapıdan Emin Bayram'ın yanı sıra Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük mücadele etti.
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