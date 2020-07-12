Trabzonspor'un tepkisini çeken buluşma!
Sabah'tan Yunus Emre Sel'in haberine göre, Trabzonsporlu eski yöneticilerin, kulübün aleyhinde işler yaptığı gerekçesiyle mahkemeye verilen TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ile yemekte buluşmasına camiadan tepki geldi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Trabzon Kültür Derneği'nde Trabzonsporlu eski yöneticilerin, Trabzon Barosu tarafından mahkemeye verilen TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ile yediği yemek gündeme bomba gibi düşmüştü. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir olarak bordo- mavili kulübün aleyhine eylemlerde bulunduğu iddia edilen Baykan'la gerçekleşen buluşmaya camiadan sert tepki geldi. Trabzonsporlu eski yönetici Mahmut Aksu da toplantının zamanlamasının yanlış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
BİR OLMAMIZ GEREKiYOR
"TFF'de yöneticilerimiz Mustafa Hacıkerimoğlu ile Yılmaz Büyükaydın bir mücadele verirken ismi Trabzonspor ile anılan kişilerin, verilen mücadelenin karşısındaki isimle bir araya gelmesi camiaya zarar verir. 2010-11 sezonunda İstanbul'daki Fenerbahçe maçında aşağı yukarı aynı abilerimiz Aziz Yıldırım'ın misafiri olarak farklı bir yerde maçı izlemişlerdi. Bu görüşmelerde adı geçen tüm eski yöneticilerimiz, yaptıkları savunmada samimi iseler en kısa zamanda şu an TFF yönetiminde bizi temsil eden yöneticilerimizle bir araya gelip samimi duygularını belirtmeleri gerekir. Bizim ne olursa olsun bir olmamız lazım. Bir camia mücadele ediyorsa topyekûn mücadele etmeli."
MASADA KİMLER VARDI?
Derneğin genel sekreteri Erdal Atalay'ın organize ettiği yemeğe, Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yönetici Burhan Cahit Erdem ile Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Akyazıcı, Galatasaray eski asbaşkanı Ergun Gürsoy, TFF eski yöneticisi Lütfi Arıboğan ve Süheyl Önen, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ile TFF Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez katıldı.
Yunus Emre Sel/SABAH
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