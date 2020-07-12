İspanyol basınından Arda Turan için flaş iddia
İspanyol basını sözleşmesi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Galatasaray ile anlaştığını duyurdu. As'ın haberinde Arda Turan'ın Galatasaray'dan alacağı ücret de belirtildi.
Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Arda Turan, Galatasaray'a transfer olup olmayacağı hakkındaki bir soruya cevap vermişti.
33 yaşındaki futbolcu, "Her gün konuşmayalım. Artık bundan sonra hayırlısı. Öyle bir şey olursa kulüpten duyarsınız zaten" ifadelerini kullanmıştı.
Devre arasında Başkan Mustafa Cengiz'den veto yiyen Arda Turan transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeeği merak konusu olmuştu.
ANLAŞMA TAMAM!
İspanya'nın AS Gazetesi'nden Arda Turan ile Galatasaray arasında anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.
MAÇ BAŞI 200 BİN TL
AS Gazetesi'ne göre Arda Turan, Galatasaray ile 1+1 yıllık bir sözleşme üzerine anlaşma sağladı ve maç başında 200 bin Türk Lirası alacak.
Öte yandan 33 yaşındaki oyuncunun, şampiyonluğun kazanılması durumunda 500 bin euro da bonus alacağı belirtildi.
Arda Turan'ın Galatasaray'dan ayrılırken bıraktığı kaptanlığı da, geri dönüş ile birlikte tekrar geri alacağı da paylaşıldı.
Arda Turan, 2011 yazında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Atletic oMadrid'e gitmiş ve İspanya'da Barcelona formasıyla mücadele verdikten sonra ülkemize Başakşehir formasıyla geri dönmüştü.
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