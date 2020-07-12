Son dakika: Sivasspor Fenerbahçe'yi 2-1 yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u konu etti. Maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe olsa da, mücadelenin sonunda kazanan Yiğido oldu.

İLK YARIDA 3 GOL OLDU

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, yaptığı ilk hatada gol yedi. Erken bir penaltı atışı kazanan Sivasspor'da topun başına geçen Kone, 9. dakikada takımını öne geçirdi. 1-0

Evinde geriye düşen sarı lacivertlilerin cevabı uzun sürmedi. Falette'nin asistini iyi değerlendiren Deniz Türüç, 27. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarının bitimine 1 dakika kala sahneye çıkan Emre Kılınç, Sivasspor'u yeniden öne geçirdi. 2-1

Mücadelenin ilk yarısı 2-1'lik Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.

SİVASSPOR SKORU KORUDU

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise golsüz sona erdi. Fenerbahçe ve Sivasspor yakaladığı birçok pozisyondan yararlanamadı. İkinci 45 dakika gol sesinin çıkmaması üzerine Sivasspor, Kadıköy'de aldığı 2-1'lik galibiyetle 3 puana uzanan taraf oldu.

GÜNCEL PUAN DURUMU