11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Beşiktaş Papiss Cisse ile sona yaklaştı! Transfer an meselesi

Gelecek sezon Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü arayan Beşiktaş yönetimi, 'ın isteği üzerine Alanyaspor'un başarılı golcüsü ’yle yaptığı pazarlıklarda sona yaklaştı. Yönetimin, bu sezon 22 gol atarak krallık yarışında zirveye yerleşen 35 yaşındaki golcüye bonuslarla 1.5 milyon Euro teklif ettiği, anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 11.07.2020
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Beşiktaş Papiss Cisse ile sona yaklaştı! Transfer an meselesi

Süper Lig'de bu sezon tüm planlarını sıralamayı Şampiyonlar Ligi potasında tamamlama üzerine yapan Siyah-Beyazlılar, bir yandan da yeni dönem öncesinde transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "Küçülmeye gitmiyoruz. Beşiktaş, sadece gençlerle oynamaz. Yeni sezonda şampiyonluk yaşamak için bir kadro kuracağız" açıklamalarının ardından harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, genç hocanın eski öğrencisini gözüne kestirdi... Kara Kartal'ın, Aytemiz Alanyaspor'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Papiss Cisse için yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydettiği bildirildi.

ZAMLI KONTRAT İSTEDİ
Alanyaspor Yönetimi'nin sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemek için haber gönderdiği Cisse'nin, "Taliplerim var. Önemli takımlar... Onlarla görüştükten sonra uzlaşma sağlayamazsam elbette burada kalırım" cevabını verdiği öğrenildi. Akdeniz ekibinden yıllık 1 milyon 250 bin Euro kazanan 35 yaşındaki golcünün, Kara Kartal'dan ise bu rakamın üzerinde bir talep bulunduğu kaydedildi.

BONUSLARLA İKNA EDİLİYOR
Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş Yönetimi'nin, garanti para ve bonus formülüyle tecrübeli futbolcunun istediği rakamı vermeyi planladığı belirtildi. Buna göre Siyah- Beyazlılar, 1 milyon Euro garanti paraya ek olarak; oynadığı her 10 maç ve attığı her 5 gol için de toplamda 500 bin Euro'luk bir bonus teklif ettiği; toplam rakamın 1.5 milyon Euro'yu bulduğu ifade edildi.

61 MAÇTA 42 GOLÜ VAR
Fanatik'in haberine göre; Aytemiz Alanyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmaya çıkan Cisse, 22 gollük performansıyla krallık yarışında zirvede bulunuyor. Başarılı oyuncu, Alanyaspor'da 2 sezonda toplamda 61 karşılaşmada süre alıp rakip fileleri 42 kez sarsarak ilerlemiş yaşına rağmen kalitesini sürdürdüğünü ispat etmesini bildi.

Cisse gol krallığı yarışında zirveye oturdu CİSSE GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEYE OTURDU
Beşiktaş Alanyasporun golcüsü Papiss Cisse için pazarlık masasında BEŞİKTAŞ ALANYASPOR'UN GOLCÜSÜ PAPİSS CİSSE İÇİN PAZARLIK MASASINDA

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