01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Beşiktaş Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse için pazarlık masasında

Sezonun flaş golcülerinden 'un yıldız oyuncusu için devreye girdi. Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Senegalli golcü oyuncuyla, siyah beyazlı yönetim pazarlık masasına oturdu.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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BEŞİKTAŞ PAPİSS CİSSE İLE PAZARLIK MASASINDA

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olması sebebiyle bonservisi elinde olan ve kiralık futbolcular üzerine yoğunlaşma kararı almıştı. Teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda takımın her bölgesine takviye için düğmeye basan yönetimin, son olarak Aytemiz 'un Senegalli yıldızı 'yi gözüne kestirdiği öğrenildi.

MENAJERİYLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME
Alanya formasıyla bu sezon çıktığı 27 maçında 19 gollük performans sergileyerek, 20 sayısı bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer alan 35 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.

PAZARLIK İÇİN MASADALAR
Fanatik'in haberine göre; Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüyle pazarlık masasına oturan yönetim, ilk olarak, 'Alanyaspor'dan kazandığımız 1.5 milyon eurodan kontrat isteriz' talebiyle karşılaştı. 'ın ise oyuncunun temsilcisine 1.2 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.

Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.

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