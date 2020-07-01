Beşiktaş Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse için pazarlık masasında
Sezonun flaş golcülerinden Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Papiss Cisse için Beşiktaş devreye girdi. Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Senegalli golcü oyuncuyla, siyah beyazlı yönetim pazarlık masasına oturdu.
Yeni sezonda daha güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalara başlayan yönetim, kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olması sebebiyle bonservisi elinde olan ve kiralık futbolcular üzerine yoğunlaşma kararı almıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda takımın her bölgesine takviye için düğmeye basan yönetimin, son olarak Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli yıldızı Papiss Cisse'yi gözüne kestirdiği öğrenildi.
MENAJERİYLE ÖNEMLİ GÖRÜŞME
Alanya formasıyla bu sezon çıktığı 27 Süper Lig maçında 19 gollük performans sergileyerek, 20 sayısı bulunan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ardından ikinci sırada yer alan 35 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.
PAZARLIK İÇİN MASADALAR
Fanatik'in haberine göre; Aytemiz Alanyaspor'la kontratı sezon sonunda bitecek olan tecrübeli golcüyle pazarlık masasına oturan yönetim, ilk olarak, 'Alanyaspor'dan kazandığımız 1.5 milyon eurodan kontrat isteriz' talebiyle karşılaştı. Beşiktaş'ın ise oyuncunun temsilcisine 1.2 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.
Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- G.Saray-Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu
- Barça'ya şampiyonluk yolunda ağır yara!
- TBF Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya puan silme cezası verdi
- Milli yıldızın annesine şantaj şoku!
- TFF o liglerin oynatılmamasına karar verdi
- Fenerbahçe'den Diego Perotti hamlesi!
- F.Bahçe'den ayrılan Datome'nin yeni takımı belli oldu
- 3 büyükler PFDK'ya sevk edildi
- Trabzonspor'da sakatlar sahaya indi
- Galatasaray'da Terim'den radikal karar! Sil baştan kuracak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Amerikan askeriyim" diyerek dolandırıcılık yapan Nijeryalı yakalandı
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
- ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama