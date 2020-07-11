Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Juan Jesus rekabeti!
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu Roma'nın stoperi Juan Jesus için girişimlere başladı. 29 yaşındaki Brezilyalı stoperin bu yaz takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Siyahbeyazlılar son olarak takıma kaliteli ama maliyeti düşük bir stoper almak için düğmeye bastı. Senelik 3.5 milyon euro kazanan ve önceki gün kulübe alacakları nedeniyle ihtarname gönderen Vida'yı artık gözden çıkartan (Kasımpaşa maçında yedek kulübesine çekildi) siyah-beyazlılar, bir süre önce F.Bahçe'nin takibine giren Juan Jesus'un peşine düştü. Vida'dan yüksek maliyeti, Ruiz'den ise beklentilerin altında kalması nedeniyle kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar önümüzdeki sezon iki stoper alacak.
VIDA'NIN MAALİYETİNDEN KURTULACAK
Jesus'un maliyet bakımından Vida'nın neredeyse yarı fiyatında olması Beşiktaş yönetimini cezbeden en nemli nokta oldu. 29 yaşındaki Jesus'un, Sergen Yalçın'ın listesinde olmadığı, ancak menajerlerin sunduğu mali şartları gören başarılı hocanın transfere yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
Juan Jesus, prefosyonel kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklarda en fazla 7 maç üst üste oynamamazlık yaşadı. 2013-14 sezonunda İnter formasıyla yan bağlarından sakatlanan sambacı stoper, 2018- 19'da Roma'da 5 maç (menisküs), 2019- 20'de de yine Roma'da 3 maç (bel rahatsızlığı) formasından ayrı kaldı.
259 MACTA 2 GOL-4 ASİST YAPTI
Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 259 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı stoper Jesus, bu periyotta 2 gol attı, 4 de asist yaptı. 6 gole direkt katkı sağlayan Juan Jesus, bu uzun dönem içerisinde sadece 1 kez direkt kırmızı, 1 kez de ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kaynak: Fotomaç
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