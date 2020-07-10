10 Temmuz 2020, Cuma
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Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

'in 32. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan , koronavirüs testine girdi. Galatasaray 'nda yapılan yeni tip koronavirüs testleri negatif sonuçlandı.

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Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanları Kovid-19 testinden geçti.

Gerçekleştirilen PCR testler negatif çıktı.

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