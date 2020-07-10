Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, koronavirüs testine girdi. Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs testleri negatif sonuçlandı.
Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanları Kovid-19 testinden geçti.
Gerçekleştirilen PCR testler negatif çıktı.
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