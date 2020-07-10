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Son dakika: Kopenhag-Başakşehir maçının tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Avrupa'daki tek temsilcimiz 'in Kopenhag ile karşılaşacağı son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak.

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Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Son dakika: Kopenhag-Başakşehir maçının tarihi belli oldu

Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi maçlarının yeni tarihlerini açıkladı.

Rakibini ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rövanş karşılaşmasında 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ın misafiri olacak.

Turu kazanan ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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