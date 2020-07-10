Son dakika: TFF'den flaş karar! Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti
Son dakika haberi...TFF, Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemini değiştirdi. Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık görevlendirildi.
Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakeminde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgide, daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklanan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın görev yapacağı belirtildi.
Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Erkan Özdamar üstlenecek.
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