Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'ede heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2019-2020 sezonu şampiyonunun belirlenmesine kısa bir süre kala, 66 puanla Başakşehir liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Trabzonspor ise 62 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

7 TEMMUZ SALI

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1 - 1

Başakşehir - Denizlispor: 2 - 0

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 0 - 1

Trabzonspor - Antalyaspor: 2 - 2

Alanyaspor - Galatasaray: 4 - 1

Göztepe - Ankaragücü: 2 - 2

9 TEMMUZ PERŞEMBE

Rizespor - Kayserispor:

Beşiktaş - Kasımpaşa:

Gaziantep FK - Konyaspor:

SÜPER LİG PUAN DURUMU