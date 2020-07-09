Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kazandı. Süper Lig'in 31. hafta maç sonuçlarına göre, Başakşehir 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Dün oynanan maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu tablosu, bugün oynanacak Beşiktaş-Kasımpaşa ve Gaziantep FK-Konyaspor maçları ile yeniden şekilleneek. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'ede heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2019-2020 sezonu şampiyonunun belirlenmesine kısa bir süre kala, 66 puanla Başakşehir liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Trabzonspor ise 62 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
7 TEMMUZ SALI
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1 - 1
Başakşehir - Denizlispor: 2 - 0
8 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 0 - 1
Trabzonspor - Antalyaspor: 2 - 2
Alanyaspor - Galatasaray: 4 - 1
Göztepe - Ankaragücü: 2 - 2
9 TEMMUZ PERŞEMBE
Rizespor - Kayserispor:
Beşiktaş - Kasımpaşa:
Gaziantep FK - Konyaspor:
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|31
|19
|9
|3
|59
|27
|32
|66
|2
|Trabzonspor
|31
|17
|11
|3
|70
|35
|35
|62
|3
|Sivasspor
|31
|15
|9
|7
|50
|34
|16
|54
|4
|Galatasaray
|31
|14
|10
|7
|50
|33
|17
|52
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|9
|8
|57
|34
|23
|51
|6
|Fenerbahçe
|31
|14
|8
|9
|54
|41
|13
|50
|7
|Beşiktaş
|30
|15
|5
|10
|50
|38
|12
|50
|8
|Göztepe
|31
|10
|9
|12
|39
|42
|-3
|39
|9
|Gaziantep FK
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10
|Antalyaspor
|31
|9
|11
|11
|37
|50
|-13
|38
|11
|Kasımpaşa
|30
|10
|6
|14
|44
|51
|-7
|36
|12
|Gençlerbirliği
|31
|8
|9
|14
|36
|50
|-14
|33
|13
|Yeni Malatyaspor
|31
|8
|8
|15
|44
|46
|-2
|32
|14
|Denizlispor
|31
|8
|8
|15
|29
|45
|-16
|32
|15
|Kayserispor
|30
|8
|7
|15
|36
|65
|-29
|31
|16
|Konyaspor
|30
|6
|12
|12
|25
|40
|-15
|30
|17
|Rizespor
|30
|8
|5
|17
|31
|50
|-19
|29
|18
|Ankaragücü
|31
|5
|11
|15
|29
|55
|-26
|26
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