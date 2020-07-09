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Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu

'de şampiyonluk yarışı hız kazandı. Süper Lig'in 31. hafta maç sonuçlarına göre, Başakşehir 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Dün oynanan maçlarla değişikliğe uğrayan puan durumu tablosu, bugün oynanacak Beşiktaş-Kasımpaşa ve Gaziantep FK-Konyaspor maçları ile yeniden şekilleneek. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

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Giriş Tarihi: 09.07.2020
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Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Süper Lig'ede heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2019-2020 sezonu şampiyonunun belirlenmesine kısa bir süre kala, 66 puanla Başakşehir liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Trabzonspor ise 62 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Süper Lig'de hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 31. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

7 TEMMUZ SALI

Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1 - 1

Başakşehir - Denizlispor: 2 - 0

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Sivasspor - Yeni Malatyaspor: 0 - 1

Trabzonspor - Antalyaspor: 2 - 2

Alanyaspor - Galatasaray: 4 - 1

Göztepe - Ankaragücü: 2 - 2

9 TEMMUZ PERŞEMBE

Rizespor - Kayserispor:

Beşiktaş - Kasımpaşa:

Gaziantep FK - Konyaspor:

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1Başakşehir31199359273266
2Trabzonspor311711370353562
3Sivasspor31159750341654
4Galatasaray311410750331752
5Alanyaspor31149857342351
6Fenerbahçe31148954411350
7Beşiktaş301551050381250
8Göztepe31109123942-339
9Gaziantep FK30911104246-438
10Antalyaspor31911113750-1338
11Kasımpaşa30106144451-736
12Gençlerbirliği3189143650-1433
13Yeni Malatyaspor3188154446-232
14Denizlispor3188152945-1632
15Kayserispor3087153665-2931
16Konyaspor30612122540-1530
17Rizespor3085173150-1929
18Ankaragücü31511152955-2626

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