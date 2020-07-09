BtcTurk Yeni Malatyaspor Jody Lukoki'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'yi renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Kulübümüz Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.
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