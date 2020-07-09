09 Temmuz 2020, Perşembe
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BtcTurk Yeni Malatyaspor Jody Lukoki'yi transfer etti

ekiplerinden BtcTurk , Demokratik Kongolu futbolcu Jody Lukoki'yi renklerine bağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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Giriş Tarihi: 09.07.2020
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BtcTurk Yeni Malatyaspor Jody Lukoki'yi transfer etti

Açıklamada, "Kulübümüz Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.

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