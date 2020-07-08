Son dakika: İşte Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi
Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. Sezon 11 Eylül’de start alacak. Transfer dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Öte yandan UEFA, Şampiyonlar Ligi 8'li Final kura çekiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını açıkladı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre, salgın dolayısıyla sarkan 2020-2021 sezonu 11 Eylül Cumartesi başlayacak.
Transfer dönemi ise ağustosun ilk haftasında başlayıp ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ YAPILACAK
Öte yandan UEFA, Şampiyonlar Ligi 8'li Final kura çekiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını açıkladı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig ve Paris Saint-Germain'in bir üst tura yükseldiği turnuvada 8'li Final için 8 aday kalırken, son 16 turunda ikinci ayak müsabakaları oynanamayan Chelsea - Bayern Münih, Napoli - Barcelona, Real Madrid - Manchester City ve Lyon - Juventus maçlarının tamamlanmasıyla 8'li Final'e katılan takımlar belli olacak. 10 Temmuz Cuma günü yapılacak kura çekiminde bu eşleşmelerin kazananları ve çıkmayı garantileyen 4 takım arasında bir eşleşme sağlanacak.
7-8 AĞUSTOS'TA HEYECAN START ALACAK
7-8 Ağustos tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da son 16 turundan kalan 4 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek son 4 takım belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos tarihlerinde yarı final müsabakaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 23 Ağustos'ta Benfica'nın Işık Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.
8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçların hepsi José Alvalade Stadyumu ile Işık Stadyumu'nda oynanacak.
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