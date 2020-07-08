Son dakika: Süper Lig yabancı sınırlaması kaça düştü? Seneye kaç yabancı oynayacak?
Süper Lig yabancı sınırlaması kaça düştü? Uzun süredir gündemde yerini koruyan yabancı sınırlaması için son dakika açıklaması geliyor. Türkiye Futbol Fedarasyonu ile Kulüpler Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda çıkan karar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig yabancı sınırlaması kaça düştü? Seneye kaç yabancı oynayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Süper Lig yabancı sınırlaması kaça düştü? Seneye kaç yabancı oynayacak? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Fedarasyonu ile Kulüpler Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda çıkan karar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Lig yabancı sınırlaması kaça düştü? Seneye kaç yabancı oynayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
YABANCI SINIRLAMASI
Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece 8'i sahada yer alabilecek.
Hürriyet'ten Mehmet Arslan'ın haberine göre, perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'in yeniden başlamasını resmileştiren TFF yönetim kurulu, aynı zamanda yabancı sayısını da görüştü.
Buna göre yabancı oyuncu sayısı konusunda bir çalışma yapması için komite oluşturulurken, öncelikli olarak yabancı sayısının 14'ten 12'ye düşürülmesi gündeme geldi.
8+2+2 şeklinde oluşturulacak düzenle, 2020-21 veya daha sonraki sezondan itibaren bu sınırlamanın uygulamaya konulması planlar arasında.
Nihai hedef olarak ise yabancı sayısının 6+2 olarak 8'e düşürülmesi hedefleniyor.
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