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TFF 2. ve 3.Lig'de şampiyonlar belli oldu

Son dakika haberi... 2. Lig'de Yılport ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik , Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.

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Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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TFF 2. ve 3.Lig'de şampiyonlar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci ve 3'üncü Lig maçlarının oynanmaması yönünde verdiği karar doğrultusunda bugün yapılan toplantıda Yılport Samsunspor'un şampiyonluğunu tescilledi.

TFF'nin kararı sonrası açıklama yapan Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluğu elde ettik. Başkanımızdan hocamıza, futbolcularımızdan, tüm personele kadar herkesin emeğine ve yüreğine sağlık diyorum. İnşallah bu şampiyonluk gelecek güzel günlerin ilk adımı olur. Tüm camiaya hayırlı olsun" dedi.

Son dakika: TFF 2. Lig 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler hakkında karar verdi SON DAKİKA: TFF 2. LİG 3. LİG VE BÖLGESEL AMATÖR LİGLER HAKKINDA KARAR VERDİ

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