Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası final tarihi belli oldu
Son dakika haberleri... Koronavirüs nedeniyle ertelenen Ziraat Türkiye Kupası finalinin 29 Temmuz'da oynanacağı açıklandı. Final maçında Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.
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