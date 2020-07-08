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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

Son dakika haberleri... Koronavirüs nedeniyle ertelenen finalinin 'da oynanacağı açıklandı. Final maçında ile karşı karşıya gelecek.

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Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası final tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

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