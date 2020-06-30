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Son dakika: TFF 2. Lig 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler hakkında karar verdi

Son dakika haberleri... Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve oynatılmamasına karar verdi. Yapılan açıklamada, "Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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TFF O LİGLERİN OYNATILMAMASINA KARAR VERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu () Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verdi.

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği yönetimi, Riva'da bugün, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp başkanlarının katılımı ile bir toplantı düzenledi.

TFF KARARINI AÇIKLADI

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; toplantıda kulüpler, liglerin oynanmamasını talep ederken, nasıl tescil edileceğini TFF Yönetim Kurulu'na bıraktı. Kulüp temsilcileri ile karşılıklı mutabık kalındığı üzere, söz konusu talebi TFF Yönetim Kurulu değerlendirmiş olup, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin oynatılmamasına karar verdi.

TFF'nin liglerin tescil formatı ile ilgili kararının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi. TFF ayrıca, "Kararın kulüplerimiz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

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