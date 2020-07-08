Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile anlaştı
Son dakika haberi...Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
beIN SPORTS'ta yer alan habere göre yeni sezona genç oyuncularla devam edecek olan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran 23 yaşındaki basketbolcu Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
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