09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile anlaştı

Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile anlaştı

Son dakika haberi..., 'den ayrılan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile anlaştı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe'den ayrılan Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre yeni sezona genç oyuncularla devam edecek olan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran 23 yaşındaki basketbolcu Egehan Arna ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Bekoda Derrick Williams ile yollar ayrıldı FENERBAHÇE BEKO'DA DERRİCK WİLLİAMS İLE YOLLAR AYRILDI

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA