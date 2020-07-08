Çaykur Rizespor Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı
Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Yeşil-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Prof.Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve görevli yönetici ve stadyumda maç günü görev alacak kişilere yapılan PCR testlerinin tamamının negatif olarak raporlandığını belirtti.
Çaykur Rizespor ailesi olarak salgın önlemleri kapsamında sürdürdükleri hassasiyeti tüm birimlerle uygulamaya devam ettiklerini kaydeden Türüt, maç için görev yapacak 225 kişinin teste tabi tutulduğunu ifade etti.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Yeni Malatyaspor Jody Lukoki'yi transfer etti
- Çaykur Rizespor - Kayserispor (CANLI ANLATIM)
- Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelecek mi? Flaş iddia
- Süper Lig’de 32. hafta hakemleri açıklandı
- Toroğlu'ndan flaş sözler: Bunlar G.Saray'da oynayacak topçular mı?
- Spor camiası Sakarya için tek yürek oldu
- Manuel Pellegrini Real Betis'in yeni hocası oldu
- Avrupa futbolunun kaderi belli oluyor!
- Edgaras Ulanovas Fenerbahçe'de
- Galatasaray'dan flaş yabancı kuralı açıklaması
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den cuma günü sürprizi! 10 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli?
- Hakan Muhafız 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Hakan Muhafız 4. sezonda neler yaşandı?
- En az 1880 TL! Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman? 2020 3. tediye
- Zirve karıştı! Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları! TFF STSL 31. hafta güncel puan durumu
- MEB e Kayıt sorgulama: İlkokul 1. Ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? 2020-2021 Çocuğum hangi okula gidecek?
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?