09 Temmuz 2020, Perşembe
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Fatih Terim Radamel Falcao'yu defterden sildi

Galatasaray'la ve 'le bir türlü yıldızı barışmayan için yolun sonuna gelindi. Sürekli sakatlık durumu bulunan ünlü golcüyü Terim, defterden sildi.

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Giriş Tarihi: 08.07.2020
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Fatih Terim Radamel Falcao'yu defterden sildi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sakatlıkları bıktıran Radamel Falcao'yu defterden sildi. Tecrübeli hocanın tecrübeli yıldız için yönetime, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam" dediği öğrenildi.

Fatih Terim Radamel Falcao'yu defterden sildi

EN KRİTİK MAÇLAR FORVETSİZ
Terim'in, "Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım.""Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" diye konuştuğu belirlendi.

Fatih Terim Radamel Falcao'yu defterden sildi

BU MAAŞI BIRAKIP GİTMEZ!
Ancak 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor.2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.

Fatih Terim Radamel Falcao'yu defterden sildi

Falcao sakatlığı nedeniyle Alanya kadrosuna da alınmadı.

AL WAHDA İSTİYOR
As'ın Kolombiya edisyonunda çıkan habere göre Galatasaray ve Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımının yöneticileri Falcao için transfer görüşmesi yaptı. İddialara göre Suudi kulübünün teklifi Galatasaray'ı memnun etmedi ancak Sarı-Kırmızılılar bu transfere sıcak bakıyor.

Fatih Terim Radamel Falcao'yu defterden sildi

FALCAO'NUN YERİNE MANDZUKİC!
İddialara göre Galatasaray'ın Falcao'yu satması durumunda geçtiğimiz günlerde El-Duhail ile yollarını ayıran Mario Mandzukic'i gündemine aldığı belirtiliyor.

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