Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe basketbol takımında yaprak dökümü sürüyor. Başantrenör Zeljko Obradovic ve oyuncular Gigi Datome ile Egehan Arna yollarını ayıran Fenerbahçe'de, son olarak Derrick Williams ile de yollar ayrıldı.
Başantrenör Zeljko Obradovic ve oyuncular Gigi Datome ile Egehan Arna yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin ABD'li basketbolcusu Derrick Williams takımdan ayrılırken, oyuncu Valencia ile resmi sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan başarılı sporcumuz Derrick Williams ile yollarımız ayrılmıştır.
Takımımızın formasını 2019-20 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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