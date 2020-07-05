Cüneyt Çakır'dan Galatasaray-Trabzonspor maçında 2 kritik karar

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray dev derbi maçında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 32. dakikasında sarı-kırmızılı takımda Sofiane Feghouli, Da Costa'ya yaptığı sert hareket sebebiyle direkt olarak kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ın Trabzonspor'u ağırladığı maçta Sofiane Feghouli mücadelenin 32. dakikasında kırmızı kart gördü. Trabzonspor'da Manuel da Costa, Cezayirli yıldıza yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü. Feghouli yapılan bu müdahale sonrası rakibinin göğsüne tekme attı. Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır VAR odasından pozisyonu izledikten sonra Sofiane Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı.



GALATASARAY ALEYHİNE BİR DE PENALTI KARARI ÇIKTI

Trabzonspor'un ataklarını sıklaştırdığı dakikalarda Donk, ceza sahası içinde bordo mavililerin golcüsü Sörloth'u düşürdü. Rakibinin ayağına basan Donk sarı kart görürken, 40. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı.

Karadeniz Fırtınası'nın kaptanı Sosa, 41. dakikada kullandığı penaltıda topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.