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Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... 'in 30.haftasında ve kozlarını paylaştı. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmanın sonucunu 90+5.dakikada penaltıdan gelen gol belirledi. Konyaspor rakibini 1-0 mağlup etti.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
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Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Farouk Miya kaydetti.

Bu skorun ardından Konyaspor puanını 30'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 29 puanda kaldı.

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