Son dakika: Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Son dakika... Süper Lig'in 31. haftası hafta içi maçlarına sahne olacak. 7, 8 ve 9 Temmuz'da şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bu kritik maçlar öncesi TFF, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 31. haftası hafta içi maçlarına sahne olacak. 7, 8 ve 9 Temmuz'da şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında birbirinden önemli maçlar oynanacak. Bu kritik maçlar öncesi TFF, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek olan hakemleri açıkladı.
İşte 31. hafta maçlarının hakemleri:
Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali Şansalan
Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
Çaykur Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık
Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek
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