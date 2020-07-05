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Brezilyalı futbolunda büyük şok! Teknik direktör Vanderlei Luxemburgo koronavirüse yakalandı

Brezilya ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 05.07.2020 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
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Brezilyalı futbolunda büyük şok! Teknik direktör Vanderlei Luxemburgo koronavirüse yakalandı

Instagram'dan açıklamada bulunan 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Luxemburgo, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Hastalığın asemptomatik seyrettiğini ifade eden Luxemburgo, evinde karantinaya girdiğini belirtti.

Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, İspanya'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.

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