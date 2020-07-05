Beşiktaş Welinton için pazarlık masasında
Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon kadrosu için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyor. Kartal, Alanyaspor'un başarılı stoperi Welinton için, kulübüyle pazarlık masasına oturdu.
Gelecek sezon için Isimat Mirin ve Enzo Roco'yu kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş, Domagoj Vida'yı da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı hedefliyor. Bu nedenle stopere en az bir oyuncu almayı planlayan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor döneminden teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebesi olan Welinton Souza Silva'ya yöneldi. Deneyimli çalıştırıcının geriden oyun kurma ve hızı nedeniyle Brezilyalı savunmacıyı kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR
Önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetiminin 31 yaşındaki Welinton için 750 bin Euro bonservis bedeli önereceği öğrenildi. Tecrübeli stoperin siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakması Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin elini güçlendiriyor. Aytemiz Alanyaspor'la üçüncü sezonunu geçiren Welinton'un sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarilinde sona erecek.Brezilyalı'nın kariyeri
Üç sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve kariyeri boyunca 291 maçı bulunan Welinton, futbol hayatının büyük bir bölümünü Brezilya'da geçirdi. Ülkesinde Flamengo ve Coritiba formaları giyen, 31 yaşındaki tecrübeli stoper, Aytemiz Alanyaspor ile 81 maça çıktı. 8 golü olan futbolcu 6572 dakika sahada kaldı. Welinton, bu sezon ise Süper Lig'de 21 maçta görev yaptı, başarılı futbolunu iki golle süsledi.
Kaynak: Sabah
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