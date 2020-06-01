Brezilya takımı Vasco da Gama'da corona virüs şoku
Brezilya futbolunun köklü ekiplerinden Vasco da Gama'da corona virüs şoku yaşanıyor. Ünlü kulüpte oynayan 16 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid) tespit edildi. Kulüp oyuncuların hemen karantinaya alındığını bildirdi.
Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın 16 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid) tespit edildi.
16 OYUNCU POZİTİF ÇIKTI
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun bir aranın ardından bugün başlayacak antrenmanlar öncesi takım ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı, 16 oyuncunun sonucunun ise pozitif çıktığı belirtildi.
KARANTİNAYA ALINDILAR
Rio de Janeiro kentinin kulübü Vasco da Gama, salgının takım içinde yayılımını engellemek amacıyla söz konusu oyuncuların karantinaya alındığını duyurdu.
Salgın nedeniyle mart ayından bu yana futbol liglerinin ertelendiği Brezilya'da vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Resmi rakamlara göre, ülke genelinde 514 bin 992 kişi virüse yakalanırken, ölü sayısı ise 29 bin 341'e ulaştı.
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