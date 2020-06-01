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Brezilya takımı Vasco da Gama'da corona virüs şoku

futbolunun köklü ekiplerinden Vasco da 'da corona virüs şoku yaşanıyor. Ünlü kulüpte oynayan 16 futbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid) tespit edildi. Kulüp oyuncuların hemen karantinaya alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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ÜNLÜ KULÜPTE VİRÜS ŞOKU! 16 FUTBOLCU POZİTİF ÇIKTI

1. Ligi ekiplerinden Vasco da 'nın 16 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid) tespit edildi.

16 OYUNCU POZİTİF ÇIKTI
Kulüpten yapılan açıklamada, uzun bir aranın ardından bugün başlayacak antrenmanlar öncesi takım ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı, 16 oyuncunun sonucunun ise pozitif çıktığı belirtildi.

KARANTİNAYA ALINDILAR
Rio de Janeiro kentinin kulübü , salgının takım içinde yayılımını engellemek amacıyla söz konusu oyuncuların karantinaya alındığını duyurdu.

Salgın nedeniyle mart ayından bu yana futbol liglerinin ertelendiği Brezilya'da vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Resmi rakamlara göre, ülke genelinde 514 bin 992 kişi virüse yakalanırken, ölü sayısı ise 29 bin 341'e ulaştı.

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