Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! İki kişinin daha kimliği belli oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.