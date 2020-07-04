Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! İki kişinin daha kimliği belli oldu
Son dakika haberi... Hendek'te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu’nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz’ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz’ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.
Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.
Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe-Göztepe maçı saat kaçta?
- Galatasaray, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdığını açıkladı
- Fenerbahçe Beko, yeni hocası Igor Kokoskov'u açıkladı
- Malatya'da kazanan yok!
- Galatasaray'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
- Alanyaspor, Ankara'da 4 golle güldü
- Gaziantep FK tek golle 3 puanı kaptı
- Fenerbahçe - Göztepe CANLI ANLATIM
- Üzülmez: Kaçırdığımız penaltı kırıma anı oldu
- Antalyaspor - Başakşehir CANLI ANLATIM
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 7 Temmuz Salı aktüel kataloğu yayımlandı! Haftanın BİM indirimlerinde hangi ürünler var?
- Atiye'de 2. sezon için geri sayım! Netflix Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye yeni sezon ne zaman?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 hangi güne denk geliyor?
- Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL tatil destek kredisi! Tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Fenerbahçe Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? 4 Temmuz FB Göztepe maçı hangi kanalda?
- Milyonlarca işçi bu habere kilitlendi! Asgari ücrete zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete zam geldi mi?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF sınav final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF finaller ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Kurban Bayramı genelgesi yayımlandı mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- MEB son dakika: Telafi eğitim ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim dönemi ne zaman başlayacak?
- Çifte bayram! Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Memura ve emekliye zam! 2020 Temmuz zammı ile memur ve SSK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
- Son dakika: Sigaraya zam geldi mi? Temmuz 2020 zamlı sigara fiyatları listesi açıklandı mı?