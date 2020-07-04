04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! İki kişinin daha kimliği belli oldu

Son dakika haberi... 'te, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi.  Kurumu’nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve  olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz’ın babası , olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz’ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.

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Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme! İki kişinin daha kimliği belli oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.

Son dakika: Sakarya Hendekte havai fişek fabrikasında patlama anı! Aniden gökyüzünü kapladı | Video SON DAKİKA: SAKARYA HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA ANI! ANİDEN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI | VİDEO

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