04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Antalyaspor - Başakşehir CANLI ANLATIM

Son dakika haberi... 'in 30.haftasında , deplasmanına konuk oldu. Şampiyonluk yolunda mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Başakşehir'de tek hedef 3 puan. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Antalyaspor - Başakşehir CANLI ANLATIM

Antalya Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

Maç öncesinde lider Başakşehir'in 60 puanı bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan Adem, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Fredy, Amilton, Sinan, Podolski, Jahovic.

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba.

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