5 gollü Alanyaspor maçı sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den açıklamalar
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildikleri maçın ilk yarısında oyun 0-0'ken kaçırdıkları penaltının kırılma anı olduğunu söyledi. Üzülmez: "Kaçırdığımız penaltı kırılma anı olabilir mi, evet olabilir. Futbolcular penaltıdan sonra mental anlamda sıkıntılar yaşadı" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, hafta içinde Aytemiz Alanyaspor'u çok iyi analiz ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rakibin N'Sakala'yla sol kanadı çok iyi kullandığını biliyorduk. İlk yediğimiz gol bu yüzden beni üzdü. İlk 45 dakika elimizden geleni yaptık. Bulduğumuz pozisyonlarla bir duruş sergiledik. Penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltı kırılma anı olabilir mi, evet olabilir. Futbolcular penaltıdan sonra mental anlamda sıkıntılar yaşadı. Böylesine maçlarda böyle penaltı kaçınca bazı oyuncular olumsuz tepki gösterebiliyor."
"KALAN 4 HAFTADA ANKARAGÜCÜ'NE YAKIŞIR OYNAMALIYIZ"
İkinci yarıya da iyi başladıklarını ancak çalışmalarına rağmen N'Sakala'nın ortasından golü yediklerini hatırlatan Üzülmez, "Analizlerimizle oyuncularımızı çok uyarmamıza rağmen yine de böyle gol yedik. Ondan sonra da ikinci golle oyundan düştük. Üzgünüz. Trabzonspor beraberliğinde verdiğimiz mücadeleyi ilk 45 dakika gösterdik ama ikinci yarı bu kadar kırılgan olmamak gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra rakibe tepki vermememiz bizi daha da üzdü. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Kalan 4 haftada Ankaragücü'ne yakışır oynamalıyız. Göztepe deplasmanına konsantre olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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