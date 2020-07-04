04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Spor Haberleri Galatasaray, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdığını açıkladı

Galatasaray, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdığını açıkladı

Son dakika haberi... Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada ’nun takımdan ayrıldığı duyuruldu.

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Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Galatasaray, Henry Onyekuru ile yollarını ayırdığını açıkladı

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşları ile vedalaştı.

İşte o anlar:

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