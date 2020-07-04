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Fenerbahçe - Göztepe CANLI ANLATIM

'in 30.haftasında sahasında 'yi ağırlıyor. Sarı lacivertlilerin mutlak 3 puan hedefiyle çıktığı karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Fenerbahçe - Göztepe CANLI ANLATIM

Corona virüsü arasının ardından tüm heyecanıyla devam eden Süper Lig'de 30. hafta müsabakaları oynanıyor. Son olarak Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Garry Rodrigues cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Deniz Kadah, Jerome ve Halil Akbunar'ın sakatlıkları bulunuyor.

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İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek.

GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR
Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1999-2000 sezonunda 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Süper Lig'e 14 yılın ardından döndükten sonra sarı-lacivertlilere İzmir'de hiç geçit vermeyen Göztepe, bu akşam kazanıp deplasmanda zincir kırmayı hedefliyor.

AVRUPA BİLETİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 90+6'da attığı golle 3-2 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, kalan 5 maçını da kazanıp hiç değilse UEFA Avrupa Ligi biletini almak istiyor. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Mehmet Ekici sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

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