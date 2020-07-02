Monaco Onyekuru'yu geri çağırınca Galatasaray harekete geçti
Galatasaray'ın sezon ortasında kiralık olarak Fransa ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından Monaco Kulübü tarafından takıma geri çağrıldı. Bu son dakika gelişmesi üzerine sarı kırmızılı ekip harekete geçti.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ligleri tamamlayan Fransa'nın önemli ekiplerinden AS Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kiralık sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takıma geri çağırdı.
Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru'nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı kırmızılı formayı giyecek.
"FIFA'NIN KARARI BAĞLAYICI KARAR DEĞİL TAVSİYE KARAR"
Spor Hukukçusu Ersin Hamarat konuyla ilgili olarak, FIFA'nın COVID-19 sürecinde sözleşmelerle ilgili açıkladığı kararın bağlayıcı olmadığını ve bir tavsiye olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı: "FIFA tarafından COVID-19 ile ilgili çıkan karar bağlayıcı değil, tavsiye. Kiralık sözleşmesi biten sporcularda, iki takım arasında yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, asıl kulübün oyuncuyu çağırma hakkı var. Galatasaray ile Monaco arasında bu 1 aylık süreç için yeni bir anlaşma yapılmalı. Burada asıl soru, 1 aylık ücreti kim vereceği."
DİĞER SPOR HABERLERİ
- G.Saraylı futbolcu gözyaşlarıyla veda etti!
- Beşiktaş'ta Mohamed Elneny şoku yaşanıyor!
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
- Fatih Terim'den Yuto Nagatomo'ya: Yolun açık olsun evlat
- Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı
- Rıza Çalımbay iddialı konuştu
- Fatih Terim'den beklenmedik karar!
- Galatasaray Mert Hakan'ın acısını çıkaracak! Sürpriz hamle
- Arda Turan'ın yeni durağı neresi olacak?
- Beşiktaş'tan genç yıldıza sürpriz teklif!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu
- Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
- AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?
- TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama
- MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
- Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?
- A101 aktüel 2 Temmuz 2020 kataloğu: Çadır, portatif dikey ütü sürprizi! İşte güncel indirim listesi