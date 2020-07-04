04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe Beko, yeni hocası Igor Kokoskov'u açıkladı

Son dakika haberi... , başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli kulüpte 'in boşluğu, başka bir Sırp bir antrenörle dolduruldu.

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Giriş Tarihi: 04.07.2020
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Fenerbahçe Beko, yeni hocası Igor Kokoskov'u açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Slovenya ile Avrupa şampiyonluğu kazanan ve NBA'de de görev alan deneyimli koç Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa'nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA'de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır."

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