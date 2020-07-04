Fenerbahçe Beko, yeni hocası Igor Kokoskov'u açıkladı
Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Igor Kokoskov ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli kulüpte Zeljko Obradovic'in boşluğu, başka bir Sırp bir antrenörle dolduruldu.
Fenerbahçe Kulübü, Slovenya ile Avrupa şampiyonluğu kazanan ve NBA'de de görev alan deneyimli koç Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa'nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA'de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır."
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