Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 30.haftasında Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi ve her iki takım da 1'er puan aldı.
Süper Lig'in 30. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
7. dakikada BtcTurk Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın sağ kanattan pasıyla topla buluşan Fofana ceza sahası içerisinde bekletmeden pasını Donald'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'nin sağından auta çıktı.
13. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Ayite'nin sol kanattan verdiği pasla buluşan Halil İbrahim Pehlivan, topu ceza sahasına göndermek istedi. Araya giren Mina, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
53. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Flavio'nun kafa vuruşunda direkten dönen top Ayite'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı.
63. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Robin Yalçın'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Donald'ın vuruşunda kaleci Nordfeldt'den dönen top Fofana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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