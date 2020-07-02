02 Temmuz 2020, Perşembe
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Yuto Nagatomo gözyaşlarıyla veda etti

tarihine adını altın harflerle yazdıran Japon sol bek , sarı kırmızılı takımdan ayrıldı. Takımı ile son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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G.SARAYLI FUTBOLCU GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ!

ile sözleşmesi sona eren , sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı.



Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.

İşte Yuto Nagatomo'nun yeni takımı İŞTE YUTO NAGATOMO'NUN YENİ TAKIMI

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