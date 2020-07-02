Yuto Nagatomo gözyaşlarıyla veda etti
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Japon sol bek Yuto Nagatomo, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı. Takımı ile son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı.
Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.
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