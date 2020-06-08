İşte Yuto Nagatomo'nun yeni takımı
Galatasaray'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun yeni takımı belli oldu. Başarılı oyuncuyu Suudi Arabistan ekibi Al Nasr Riyad'ın transfer etmek istediği iddia edildi.
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi. Marcelo Saracchi transferi sonrasında sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'nun Türkiye macerası sezon sonu sona erecek. Suudi Arabistan basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Al Nasr Riyad'ın teknik direktörü Rui Vitoria, Nagatomo'yu kadrosunda görmek istiyor.
Portekizli teknik adamın, 33 yaşındaki Japon oyuncusu sadece defans olarak değil kanatlarda da oynatmayı planlandığı ifade edildi. Vitoria'nın Nagatomo ile birlikte Monaco ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hırvat kaleci Danijel Subasic'i de istediği ifade edildi.
2017-2018 sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Nagatomo, Sarı Kırmızılı forma altında 16 maça çıkmış ve 3 asist kaydetmişti. Galatasaray, kazanılan şampiyonlukta görünmeyen kahramanlardan olan tecrübel futbolcunun bonservisini 2018-2019 sezonunun başında 2.5 milyon euro karşılığında almıştı.
Japon oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 65 maçta 3 gol ve 7 asist kaydetti.
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