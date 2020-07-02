Beşiktaş'ta Mohamed Elneny şoku yaşanıyor!
Beşiktaş'ta Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny şoku yaşanıyor. Sözleşmesinin bittiğini belirterek Temmuz maaşını isteyen Mısırlı oyuncu, yönetim ve teknik heyetin tepkisini çekti. Sergen Yalçın ise kulübün çıkarlarının kendisi için öncelikli olduğunu aktardı.
Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den 1 yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny'nin, sözleşmesinin bitmesini gerekçe göstererek, temmuz maaşını da istemesi tepki topladı. Milliyet'in haberine göre; Parasının ödenmemesi halinde antrenmanlara çıkmayacağını bildiren Mısırlı futbolcuya, yönetim ve teknik heyetin rest çektiği aktarıldı.
Yaşanan pandemi döneminin kendisini ilgilendirmediğini belirterek, sözleşme süresinin dolması nedeniyle bundan sonraki ayların ekstra ödeme gerektirdiğini savunan Elneny'nin ayrılması durumunda o bölgede bundan sonra Atiba Hutchinson oynayacak.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, Beşiktaş gibi bir kulüpte giden herkesin yerinin dolacağını ifade ederek, kendisi için kulübün çıkarlarının öncelikli olduğunu aktardığı belirlendi. İdmanlara ve maçlara çıkmak istemesi durumunda Elneny'ye forma verebileceğini vurgulayan Yalçın, aksi halde Mısırlı oyuncuya herhangi bir zorlamada bulunmayacağını dile getirdi.
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