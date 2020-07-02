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Beşiktaş'ın hedefinde Kayserispor'dan Emre Demir var

, 'un genç yıldızı Emre Demir'e kancayı taktı. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen genç futbolcunun kulübü Kayserispor ile siyah beyazlı yöneticiler masaya oturacak.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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BEŞİKTAŞ'TAN GENÇ YILDIZA SÜRPRİZ TEKLİF!

Gelecek sezon için kadro çalışmalarının startını veren , 'da forma giyen Emre Demir için resmi teklifte bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü. Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenilirdi.

Ancak Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle Emre Demir için ikinci bir görüşme yapacağı da öğrenildi.

TARİHE GEÇMİŞTİ
Emre Demir, 'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü (15 yaş) olmuştu.

MENSAH İÇİN DE NABIZ YOKLANACAK
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan bir diğer isim ise Bernard Mensah. Siyah-beyazlıların, Emre Demir'in yanı sıra Kaysersipor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarı-kırmızılı takımla görüşeceği öğrenildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde, hem Emre Demir hem de Mensah için yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu söylemişti.

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