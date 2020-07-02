02 Temmuz 2020, Perşembe
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Fatih Terim'den Yuto Nagatomo'ya: Yolun açık olsun evlat

Galatasaray Teknik Direktörü , hesabından Yuto Nagatomo ile fotoğrafını paylaşarak, "Yolun açık olsun evlat" sözleriyle Japon futbolcuya veda etti.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020
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FATİH TERİM'DEN YUTO NAGATOMO'YA: YOLUN AÇIK OLSUN EVLAT

Galatasaray ile sözleşmesi biten Yuto Nagatomo, bugün sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı. İdmanda arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, bu esnada gözyaşlarını tutamadı. Galatasaray Teknik Direktörü de Japon oyuncuya hesabından veda etti. Nagatomo ile fotoğrafını paylaşan Terim, "Yolun açık olsun evlat" notunu düştü.

Yuto Nagatomo gözyaşlarıyla veda etti YUTO NAGATOMO GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

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