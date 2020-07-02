Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı
Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon için transfer edilecek oyuncuların isimleri netlik kazanmaya başladı. Sol bek bölgesi için Aytemiz Alanyaspor'dan N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş, takımın golcü oyuncusu Papiss Cisse’yle kıran kırana pazarlık yapıyor.
Yeni sezon öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah- Beyazlılar, gözünü genç hocanın eski takımına dikti! Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'le yollarını ayırma kararı alan Kara Kartal, ilk olarak sol bek bölgesi için lig bitiminde boşa çıkacak Fabrice N'Sakala'yla anlaştı. 29 yaşındaki futbolcuyla seneliği 900 bin eurodan 2+1 yıllık anlaşmaya varan yönetim, hücum hattını da Akdeniz temsilcisinden yapacağı transferle güçlendirmek için harekete geçti.
BEŞİKTAŞ, 1.2 MİLYON EURO ÖNERDİ
Fabrice N'Sakala'yı resmen duyurmak için geri sayımda bulunan yönetim, Alanyaspor'un bir diğer yıldızına odaklandı... Siyah-Beyazlılar, kulübüyle 2 yıllık kontratı lig bitiminde tamamlanacak olan Papiss Cisse için de harekete geçti. Antalya kulübüyle çıktığı 59 maçta 39 gollük performans sergileyerek 35 yaşında olmasına rağmen formunun zirvesinde olduğunu gösteren Senegalli yıldız, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'tan 1.5 milyon euroluk maaş talebinde bulunmuştu. Son olarak 1.2 milyon euroya çıkan Kara Kartal'ın ise pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.
BONUSLAR DA EKLENECEK..
Alanyaspor'dan ayrılmaya olumlu bakan Cisse için Süper Lig'den başka kulüplerin de takipte olduğu kaydedildi. Yeni dönemde hücum hattında da köklü değişik yapmayı planlayan yönetimin; Kevin-Prince Boateng'le yolların ayrılacak olması, Umut Nayir'ın istikrarsız görüntüsü ve ek olarak Güven Yalçın'a da Fransız kulüplerinin gündeminde olması sebebiyle Cisse'yi bitirmekte ısrarcı olduğu belirtildi. Süper Lig'de gol krallığı yarışında 19 sayıyla ikinci sırada bulunan tecrübeli oyuncu için, garanti maaş artı bonus önerisi de sunulabileceği ifade edildi.
32 MAÇTA 23 GOL
Fanatik2in haberine göre; Papiss Cisse, Alanyaspor formasıyla bu sezon 32 mücadelede rakip fileleri 23 kez sarsmayı başardı. Fabrice N'Sakala ise, Aytemiz Alanyaspor'da 4 yılda 123 karşılaşmada forma giydi.
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